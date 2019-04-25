Посол Германии в США пыталась защитить Россию от санкций, - СМИ
Об этом сообщает Bild.
В письме говорится, что страны Европейского союза недавно приняли поправки в Газовую директиву и вопрос блокирования строительства "Северного потока-2" закрыт.
"Все страны, которые критиковали строительство "Северного потока-2", согласились принять этот документ", - напомнила она.
Посол назвала любые дальнейшие шаги, которые Вашингтон намерен делать, для того чтобы помешать развитию проекта, контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС.
По ее словам, санкции могут нанести ущерб импорту СПГ в Германию. Терминал по перевалке сжиженного природного газа мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
- Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
- После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
- Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
- 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датскому энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
Читайте также
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
Читайте также
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними