Посол Германии в США пыталась защитить Россию от санкций, - СМИ

25 апреля, 2019, 15:59

Посол Германии в США Эмили Хабер направила письмо в Конгресс с просьбой прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям НОВАТЭК и "Газпром", которые работают в ФРГ

Об этом сообщает Bild.

В письме говорится, что страны Европейского союза недавно приняли поправки в Газовую директиву и вопрос блокирования строительства "Северного потока-2" закрыт.

"Все страны, которые критиковали строительство "Северного потока-2", согласились принять этот документ", - напомнила она.

Посол назвала любые дальнейшие шаги, которые Вашингтон намерен делать, для того чтобы помешать развитию проекта, контрпродуктивными и потенциально угрожающими энергетической безопасности ЕС.

По ее словам, санкции могут нанести ущерб импорту СПГ в Германию. Терминал по перевалке сжиженного природного газа мощностью около 300 тыс. т в год в порту Росток планируют построить бельгийская газотранспортная компания Fluxys и НОВАТЭК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.