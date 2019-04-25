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Порошенко уволил одного из послов Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина

Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить Гнатишина Ивана Николаевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Указ №168 / 2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.

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