Порошенко уволил одного из послов Украины
25 апреля, 2019, 21:46
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина
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