Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону на следующие 2 года
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Соответствующим указом предлагается Минфину предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП
В частности, указ №167 / 2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте президента .
В решении СНБО говорится, что Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложению".
Речь идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержание существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения
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