//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону на следующие 2 года


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО от 25 апреля

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Соответствующим указом предлагается Минфину предусмотреть в ближайшие три года бюджетное финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от запланированного объема ВВП

В частности, указ №167 / 2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2019 года "О предложениях в бюджетную декларацию на 2020-2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте президента .

В решении СНБО говорится, что Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложению".

Речь идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создание объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержание существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создание и освоение производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать