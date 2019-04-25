Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным Пенсионного фонда РФ, назначение российских пенсий возможно только после переезда в Россию на постоянное жительство. Жителям оккупированных территорий, несмотря на получение паспортов РФ, пенсии должна платить Украина, считают в фонде.
"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - сообщил Пенсионный фонд РФ.
В фонде отметили, что вопрос назначения и выплаты пенсий жителям так называемых "ДНР / ЛНР" регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, с которой Украина не вышла.
Пенсии будут назначаться в общем порядке, заверили в фонде.
- Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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