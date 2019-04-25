Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время прямого эфира

25 апреля, 2019, 17:04

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвалью потеряла сознание во время интервью в прямом эфире

Об этом сообщает Metropoles в twitter.

Жаклин Карвалью почувствовала себя плохо во время одного из матчей бразильской волейбольной Суперлиги.

Интервью транслировалось в прямом эфире - бразильянка давала комментарий во время одного из тайм-аутов в матче. Причиной плохого самочувствия стала высокая температура в зале - женщине стало плохо из-за жары и духоты.

Жаклин Карвалью дважды становилась олимпийской чемпионкой по волейболу со сборной Бразилии - в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне. Кроме этого, бразильянка дважды становилась вице-чемпионкой мира.