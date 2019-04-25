Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время прямого эфира
Об этом сообщает Metropoles в twitter.
Жаклин Карвалью почувствовала себя плохо во время одного из матчей бразильской волейбольной Суперлиги.
Интервью транслировалось в прямом эфире - бразильянка давала комментарий во время одного из тайм-аутов в матче. Причиной плохого самочувствия стала высокая температура в зале - женщине стало плохо из-за жары и духоты.
Жаклин Карвалью дважды становилась олимпийской чемпионкой по волейболу со сборной Бразилии - в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне. Кроме этого, бразильянка дважды становилась вице-чемпионкой мира.
A ex-jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, bicampeã olímpica, passou mal e desmaiou enquanto dava entrevista ao vivo para a SporTV na noite desta terça-feira (23/4). pic.twitter.com/NYZgE7FvXz- Metrópoles (@Metropoles) 24 апреля 2019
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