ОБСЕ сообщила о гибели на Донбассе двух гражданских

25 апреля, 2019, 19:48

На Донбассе в период с 8 по 21 апреля из-за боевых действий погибли двое мирных жителей

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В период с 8 по 21 апреля миссия подтвердила информацию о двух погибших и девяти раненых гражданских лиц", - говорится в заявлении.

По подсчетам СММ, начиная с 1 января 2019 года, зафиксирована в общей сложности 31 жертву среди гражданского населения в Донбассе.