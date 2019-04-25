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ОБСЕ сообщила о гибели на Донбассе двух гражданских

На Донбассе в период с 8 по 21 апреля из-за боевых действий погибли двое мирных жителей

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В период с 8 по 21 апреля миссия подтвердила информацию о двух погибших и девяти раненых гражданских лиц", - говорится в заявлении.

По подсчетам СММ, начиная с 1 января 2019 года, зафиксирована в общей сложности 31 жертву среди гражданского населения в Донбассе.

 

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