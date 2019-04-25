ОБСЕ сообщила о гибели на Донбассе двух гражданских
25 апреля, 2019, 19:48
На Донбассе в период с 8 по 21 апреля из-за боевых действий погибли двое мирных жителей
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"В период с 8 по 21 апреля миссия подтвердила информацию о двух погибших и девяти раненых гражданских лиц", - говорится в заявлении.
По подсчетам СММ, начиная с 1 января 2019 года, зафиксирована в общей сложности 31 жертву среди гражданского населения в Донбассе.
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