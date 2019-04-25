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Никаких препятствий для инаугурации Зеленского нет, - Конституционный суд

Со стороны Конституционного суда не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге

Об этом говорится в заявлении собрания судей Конституционного суда, сообщает пресс-служба КСУ.

В средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за возможного досрочное увольнения Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда, говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, которая имеет целью дискредитировать КСУ и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Отмечается, что в обществе пытаются создать ложное представление о механизме реализации конституционного положения о приведении новоизбранного президента Украины к присяге, а именно - искусственно связать эту процедуру с лицом, занимающим должность главы КСУ.

Судьи объясняют, что в соответствии с ч. 2 ст. 104 Конституции Украины, приведения президента к присяге осуществляет председатель Конституционного суда. Конституция не указывает конкретного лица, которое должно выполнить процедуру приведения президента Украины к присяге, а лишь определяет должностное лицо, осуществляющее приведение новоизбранного главы государства к присяге.

Приведение нового президента к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного суда Украины, который, безусловно, будет выполнен. Любые манипуляции главы КСУ по выполнению этого конституционного долга недопустимы, говорится в заявлении судей.
 
Отмечается, что со стороны Конституционного суда не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге соответствии со ст. 104 Конституции Украины.
 
 
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