Никаких препятствий для инаугурации Зеленского нет, - Конституционный суд
Об этом говорится в заявлении собрания судей Конституционного суда, сообщает пресс-служба КСУ.
В средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за возможного досрочное увольнения Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда, говорится в сообщении.
Отмечается, что эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, которая имеет целью дискредитировать КСУ и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Отмечается, что в обществе пытаются создать ложное представление о механизме реализации конституционного положения о приведении новоизбранного президента Украины к присяге, а именно - искусственно связать эту процедуру с лицом, занимающим должность главы КСУ.
Судьи объясняют, что в соответствии с ч. 2 ст. 104 Конституции Украины, приведения президента к присяге осуществляет председатель Конституционного суда. Конституция не указывает конкретного лица, которое должно выполнить процедуру приведения президента Украины к присяге, а лишь определяет должностное лицо, осуществляющее приведение новоизбранного главы государства к присяге.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
- В команде Зеленского отмечают , что 28 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского.
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