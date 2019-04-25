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НБУ пересмотрел прогноз инфляции в Украине в ближайшие два года


фото: minfin
Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию на конец 2019 года на уровне 6,3%

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, ожидается, что инфляция на конец 2020 года снизится до 5%

"Как и прогнозировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.). Это прежде всего будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики", - говорится в сообщении НБУ.

НБУ также прогнозирует замедление базовой инфляции до 5% в текущем году и 3,7% в следующем.

  • Напомним, Национальный банк Украины в начале года сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне: в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого показателя 5% ± 1 в. п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
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