Насиров может остаться без меры пресечения, - САП

25 апреля, 2019, 21:29

Следующее заседание по делу Насирова назначено на 6 мая, а мера пресечения экс-чиновнику завершается 2 мая

Таким образом, бывший глава ГФС может остаться без меры пресечения, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следующее заседание по делу Насирова назначено на 10:00 6 мая. При этом срок меры пресечения Насирову заканчивается 2 мая, сообщают в САП.

"Прокурорами САП в суд внесено ходатайство о назначении судебного заседания в пределах срока действия возложенных обязанностей с целью решения вопроса о продлении этого срока. В то же время, в суд подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых. На увы, по состоянию на 25 апреля судом не определено других дат судебных заседаний, кроме 6 мая", - говорится в сообщении.

По их мнению, это "фактически делает невозможным своевременное продление подсудимым меры пресечения".