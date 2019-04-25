На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
25 апреля, 2019, 10:31
На Шри-Ланке за помещением суда города Пугода на пустыре произошел взрыв
Об этом сообщает Express.
"За судом произошел взрыв, мы расследуем (инцидент, - ред.)", - заявил представитель полиции Руван Гунасекера, добавив, что, в отличие от вчерашней бомбы, которую нашли в ресторане в Катани и взорвали специалисты, это был неконтролируемый взрыв.
По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В этой связи проводится расследование.
- Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
- В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
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