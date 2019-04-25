На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

"За судом произошел взрыв, мы расследуем (инцидент, - ред.)", - заявил представитель полиции Руван Гунасекера, добавив, что, в отличие от вчерашней бомбы, которую нашли в ресторане в Катани и взорвали специалисты, это был неконтролируемый взрыв.

По его словам, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В этой связи проводится расследование.