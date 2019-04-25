На оккупированном Донбассе выпускников школ заставляют получать паспорта и военные билеты "ЛНР/ДНР"

25 апреля, 2019, 14:03

Оккупанты заставляют школьников получать паспорта "ЛНР", "ДНР" и становиться на воинский учет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

По сообщению Главного управления разведки, российские оккупационные администрации ужесточают требования к деятельности средних и высших учебных заведений на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, говорится в сообщении.

Отмечается, что в общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения свидетельства о среднем образовании имеют право только ученики, которые оформили т. н. "паспорт гражданина "ЛНР" или "ДНР".

Отмечается, что зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведениях разрешено только юношам, которые находятся на воинском учете военкоматов псевдореспублик.

По данным разведки, в мае 2019 г. начинается принудительный набор студентов на военные кафедры для обучения по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу.

Таким образом, российское оккупационное командование планирует в течение двух последующих лет полностью укомплектовать сержантами подразделения соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ, расположенных на оккупированных территориях.