На Донетчине оккупанты отбирают храм ПЦУ, - Заря
Об этом сообщает в Facebook Донецкая епархия УПЦ КП.
"Представители "правоохранительных органов" так называемой "ДНР" нажали на голову и депутатов сельского совета с. Кузнецово Тельмановского района Донецкой области отобрать наш древний храм. Сегодня утром нам сообщили, что этот украинский храм в ближайшее время будет передан представителям Московского патриархата. Неизвестно, каким образом оккупационная власть не допустит священника в ближайшие дни совершить Пасхальные богослужения. Есть опасность физической расправы над духовенством УПЦ (ПЦУ) в Тельмановском районе ", - говорится в сообщении.
В УПЦ КП отметили, что получили храм почти разрушенным и восстановили за годы использования.
"В 90-х годах храм передали Донецкой епархии УПЦ-КП, который был почти разрушен во времена советской власти. За счет нашей церкви, украинских меценатов, патриарха Филарета за короткий срок времени эта святыня была восстановлена и отреставрирована. На протяжении многих лет там проводились торжественные богослужения и благотворительные акции для всех нуждающихся. Монументальная живопись, великолепные иконы на стенах храма исполняли известные художники и архитекторы Украины ", - рассказали в УПЦ КП.
Сообщение распространил заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря).
"Российские оккупанты и их приспешники отбирают украинский храм в Донецкой области. Просьба помолиться за защиту от гонителей", - написал Заря.
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