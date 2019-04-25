Литва о российских паспортах в ОРДЛО: "Это умышленное давление на новоизбранного президента Зеленского"
Об этом говорится на сайте МИД Литвы.
"Министерство иностранных дел строго осуждает указ президента России Владимира Путина. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и усиливать санкции в отношении России за длительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также отмечается, что принятие такого решения в Украине непосредственно после окончания президентских выборов расценивается как умышленное увеличение давления на Украину и ее новоизбранного президента - Владимира Зеленского.
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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