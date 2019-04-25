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Литва о российских паспортах в ОРДЛО: "Это умышленное давление на новоизбранного президента Зеленского"


фото: obzor.lt
В МИД Литвы отреагировали на указ президента РФ Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса

Об этом говорится на сайте МИД Литвы.

"Министерство иностранных дел строго осуждает указ президента России Владимира Путина. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и усиливать санкции в отношении России за длительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также отмечается, что принятие такого решения в Украине непосредственно после окончания президентских выборов расценивается как умышленное увеличение давления на Украину и ее новоизбранного президента - Владимира Зеленского.

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