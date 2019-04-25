Крым оккупировал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm

25 апреля, 2019, 19:10

В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион разведывательных кораблей ВС РФ

Соответствующие доказательства опубликовала международное волонтерское сообщество InformNapalm.

"Волонтеры международного сообщества InformNapalm собрали доказательства непосредственного участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей в военной агрессии против Украины. К этому времени в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, сведения об этом отсутствовали", - отмечается в сообщении.

Волонтеры отмечают, что российский военнослужащий Кащеев Константин Константинович в своем профиле "ВКонтакте" опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

На основе данных профиля российского оккупанта Кащеева установлены дата и место его рождения, образование, время призыва на военную службу, личный номер военнослужащего.

Информация подтверждается фото Кащеева на борту корабля "Лиман", а также информации из профиля его сослуживца Владислава Муратова, который на странице указал место службы.

В фотоальбоме Муратова есть и групповые фотографии периода службы, на которых опознаны Кащеева.

До апреля 2017 года входил и средний разведывательный корабль "Лиман", который 27 апреля столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, шедший под флагом Республики Того (Африка), и затонул.

С несколько месяцев до этого, в феврале 2017 года СРК "Лиман" следил за военно-морскими учениями НАТО "Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.