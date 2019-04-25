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Крым оккупировал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm

В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион разведывательных кораблей ВС РФ
Соответствующие доказательства опубликовала международное волонтерское сообщество InformNapalm.
 
"Волонтеры международного сообщества InformNapalm собрали доказательства непосредственного участия личного состава 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей в военной агрессии против Украины. К этому времени в перечне подразделений ВС РФ и кораблей ЧФ РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, сведения об этом отсутствовали", - отмечается в сообщении.
 
Волонтеры отмечают, что российский военнослужащий Кащеев Константин Константинович в своем профиле "ВКонтакте" опубликовал фото медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.
 
 
На основе данных профиля российского оккупанта Кащеева установлены дата и место его рождения, образование, время призыва на военную службу, личный номер военнослужащего.
 
"Служил в морской разведке - на среднем разведывательном корабле "Лиман" . Этот корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ РФ, в / ч 53189, ППД - г. Севастополь, временно оккупированный Крым", - отметили волонтеры.
 
Информация подтверждается фото Кащеева на борту корабля "Лиман", а также информации из профиля его сослуживца Владислава Муратова, который на странице указал место службы.
 
В фотоальбоме Муратова есть и групповые фотографии периода службы, на которых опознаны Кащеева.
 
В состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей входят средние разведывательные корабли (СРК) "Иван Хурс" , "Приазовье" , "Экватор ", "Кильдин" .
 
До апреля 2017 года входил и средний разведывательный корабль "Лиман", который 27 апреля столкнулся со скотовозом Yozarsif-H, шедший под флагом Республики Того (Африка), и затонул.
 
С несколько месяцев до этого, в феврале 2017 года СРК "Лиман" следил за военно-морскими учениями НАТО "Морской щит" в Черном море. В учениях принимала участие и Украина.

СРК "Лиман" был оснащен секретной аппаратурой, которую после столкновения пришлось уничтожить.

Издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в оккупированном Севастополе сообщило, что на момент инцидента офицерский состав, вахтенный офицер и командир "Лимана" были в состоянии алкогольного опьянения. На главном командном пункте были только неопытные матросы.

Волонтеры международного сообщества InformNapalm обратились в правоохранительные органы Украины с просьбой воспринимать их расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины, и провести все необходимые процессуальные действия.

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