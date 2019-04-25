Конструктор со шрифтом Брайля: LEGO представила специальные наборы для незрячих детей

25 апреля, 2019, 12:27

LEGO представила конструкторы, созданные специально для незрячих детей - каждая деталь в наборе будет выполнена с использованием шрифта Брайля

Об этом сообщает сайт компании.

Проект получил название LEGO Braille Bricks. В компании уточнили, что он появился с подачи двух благотворительных организаций, которые предложили эту идею.

Еще в 2011 году выпустить специальные наборы предложила Датская ассоциация слепых, а затем, через шесть лет, - бразильский фонд слепых имени активистки Дорины Новилл и организации, защищающие интересы незрячих в Великобритании и Норвегии.

Именно в этих четырех странах пройдет тестирование наборов. Их детали будут полностью совместимы с обычными конструкторами LEGO. Чтобы облегчить задачу зрячим учителям и членам семьи, на каждой детали кроме шрифта Брайля будут и обычные изображения символов.

Согласно статистике ВОЗ, которое приводит LEGO, 19 млн детей по всему миру страдают от проблем со зрением. У 1,4 млн детей слепота необратима.

Ожидается, что в магазинах конструкторы появятся в 2020 году. В LEGO отмечают, что одна из целей проекта - заинтересовать детей изучением шрифта Брайля.

С тысячами доступных аудиокниг и компьютерных программ все меньше детей изучают шрифт, пояснил председатель Европейского союза слепых Филипп Шазаль. "Это особенно критично, когда известно, что обученные шрифту Брайля люди обычно более независимы, имеют высокий уровень образования и с большей вероятностью устраиваются на работу", - добавил Шазаль.