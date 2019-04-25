Кононенко побывал на допросе у НАБУ и проанонсировал новые детали по "делу Крючкова"

25 апреля, 2019, 14:40

25 апреля первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел на допрос в НАБУ. Его вызвали из-за расследования журналистов Радио свободы относительно возможных схем в энергетике

После допроса политик отказался давать комментарии журналистам "Радио Свобода", в чьей программе были озвучены обвинения в отношении Кононенко. На вопрос о том, узнал ли замглавы БПП свой голос на предоставленных журналистами аудиозаписях, он отвечать не стал, аргументировав это тем, что представители этого СМИ могут подать его слова недостоверно.

"Достоверность вашей информации ... у меня есть сомнения, что вы подадите ее правильно и не искаженно», — сказал политик журналистам "Радио Свобода" и отметил, что готов общаться, но в присутствии других журналистов.

Позже Кононенко прокомментировал свою встречу с журналистами "Схем" возле НАБУ. По его словам, эти журналисты «отработали еще один грязный слив», ведь точно знали, когда тот собирается выходить с допроса.

"Сегодня в своей программе они в который раз будут распространять непроверенную, лживую информацию, полученную незаконным путем", — объяснил народный депутат и добавил, что в ближайшее время озвучит публично новые подробности "дела Крючкова".

Он рассказал, что еще с самого начала избирательной кампании действия "Схем" зависят от конкретного выгодоприобретателя, «который на этом построил избирательную кампанию своего кандидата».

Кононенко заверил, что во время допроса предоставил следователям НАБУ исчерпывающие ответы на вопросы и готов сотрудничать с ними и дальше.

"Это совершенно нормально — отвечать, когда к тебе есть вопросы. Даже в случае, если эти вопросы являются фейковым вбросом, черным пиаром в рамках избирательной кампании", — заявил политик.

Он напомнил, что завершает подготовку документов в европейский суд против "Радио Свобода", чтобы независимая третья сторона дала оценку действиям журналистов.

"Пока Европейский суд не примет решение, "Схемам" не стоит ожидать от меня каких-либо персональных комментариев. Впрочем, от меня публичные подробности о так называемом "дела Крючкова" будут. В ближайшее время", — подытожил Кононенко.

Напомним, в конце марта "Схемы" выпустили сюжет под названием "П. дал добро", в котором и шла речь о так называемой афере в энергетике.

Как сообщается в расследовании, Кононенко, якобы вместе с экс-председателем правления компании "Енергомережа" Дмитрием Крючковым, бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом, вероятно причастен к схемам по выводу сотен миллионов гривен из нескольких облэнерго.

Такие выводы были сделаны на основе полученных журналистами записей телефонных разговоров якобы между Суркисами и Кононенко.

НАБУ впоследствии использовало предоставленные журналистами записи, добавив их к материалам официального расследования. В результате Кононенко и Суркисов вызвали на допрос.

А Крючкова 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину, где через два дня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 7 млн гривен. 19 апреля его выпустили из СИЗО, так как он внес залог.