Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Об этом говорится в Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons .
Метод основан на липосакции - процессе, в ходе которого жир буквально отсасывается из тела человека с помощью пластиковой трубки и электронасоса. Пластический хирург использует те же инструменты для того, чтобы точечно удалить жир и подчеркнуть тем самым природные линии мышц живота.
В зависимости от предпочтений пациента, "жировой пресс" может быть адаптирован для более мягкого живота или, наоборот, выделять все анатомические подробности.
Тем не менее врачи объяснили, что людям, которые не занимаются в тренажерном зале, эта процедура не поможет превратиться в модель за один день.
В исследовании участвовали 50 пациентов (26 мужчин и 24 женщины, средний возраст - 26 лет), которые уже были в хорошей физической форме благодаря здоровому питанию и регулярным физическим упражнениям. Они обратились в клинику, так как хотели избавиться от нежелательных отложений жировой ткани на животе, но не получалось "сбросить" во время тренировок.
После подобной операции пациентам необходимо регулярно наблюдаться у врача и вести здоровый образ жизни, включая физические нагрузки, чтобы жировые складки не обвисли и не стали дряблыми.
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