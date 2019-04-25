Геращенко о постановлении от Оппоблока о языковом законе: У него нет шансов пройти сессионный зал
Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.
Депутаты от этой фракции ( "Оппозиционный блок", - ред.) зарегистрировали постановление об отмене голосования за языковой закон. Согласно регламенту, депутаты имеют 3 дня на регистрацию подобных инициатив, которые блокируют подписание закона спикером парламента и передачу на подпись президенту. ", - рассказала Геращенко.
По ее словам, "эта провокация не удастся".
"В следующий сессионный вторник, (30 апреля) первым вопросом мы рассмотрим теперь это постановление, у него нет шансов пройти сессионный зал, сразу спикер подпишет закон и передаст на подпись президенту.", - добавила она.
Отметим, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене результатов голосования за языковой закон. Тем самым, ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не могут подписать этот закон к рассмотрению этого постановления. Соответственно, этот закон не может вступить в силу.
- Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
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