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Геращенко о постановлении от Оппоблока о языковом законе: У него нет шансов пройти сессионный зал


фото: rada.gov.ua
Постановление от Оппоблока, которое блокирует закон о языке, рассмотрят 30 апреля

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

Депутаты от этой фракции ( "Оппозиционный блок", - ред.) зарегистрировали постановление об отмене голосования за языковой закон. Согласно регламенту, депутаты имеют 3 дня на регистрацию подобных инициатив, которые блокируют подписание закона спикером парламента и передачу на подпись президенту. ", - рассказала Геращенко.

По ее словам, "эта провокация не удастся".

"В следующий сессионный вторник, (30 апреля) первым вопросом мы рассмотрим теперь это постановление, у него нет шансов пройти сессионный зал, сразу спикер подпишет закон и передаст на подпись президенту.", - добавила она.

Отметим, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене результатов голосования за языковой закон. Тем самым, ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не могут подписать этот закон к рассмотрению этого постановления. Соответственно, этот закон не может вступить в силу.

  • Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

 

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