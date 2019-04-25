Филарет: Переход церквей оккупированного Донбасса в ПЦУ возможен после освобождения этих территорий

25 апреля, 2019, 16:39

Московский патриархат заявляет о притеснениях в Украине, одновременно отбирая храмы УПЦ-КП на оккупированном Донбассе

Об этом заявил патриарх Филарет, сообщает Еспресо.TV.

"Они кричат, что в Украине Московский патриархат притесняют, но молчат о том, что сейчас отбирают у нас храмы на оккупированном Донбассе", - заявил патриарх.

По словам Филарета, если бы в Украине с храмами УПЦ МП совершали так, как они это делают на востоке, то "их бы здесь вообще не было".

"Московский патриархат существует, потому что у нас свобода. Им дают равные права с Украинской православной церковью", - говорится в сообщении.

Филарет отметил, что на оккупированных территориях положения в приходов ПЦУ тяжелое.

"Переход церквей оккупированного Донбасса в ПЦУ возможен безусловно только после освобождения наших территорий. Будет наша победа и это значит, что и на оккупированном Донбассе освободят территории, и Крым вернется в Украину. Другого быть не может. Потому что там неправда".

По словам Филарета, Россия гарантировала целостность и неприкосновенность наших территорий, когда требовала от нас отдать оружие.

"Обещали неприкосновенность территорий. И их гарант захватил. Можно верить этому государству? Нельзя. Поэтому они стали на путь лжи. Так Бог с правдой, а не с ложью. Рано или поздно - победит. У нас нет никакого сомнения, что придет время, когда мы будем праздновать победу и в Крыму, и на Донбассе ", - заявил Филарет.