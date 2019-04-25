Facebook могут оштрафовать на $5 млрд за нарушение конфиденциальности, - NYT

25 апреля, 2019, 08:08

Федеральная комиссия по торговле США может оштрафовать Facebook на $5 млрд за нарушение правил конфиденциальности

Об этом сообщает The New York Times.

Социальная сеть раскрыла эту сумму в своих квартальных финансовых результатах, заявив, что единовременно взимается плата в размере от $3-5 млрд в связи с "текущим расследованием".

Facebook уже несколько месяцев ведет переговоры с регулятором о финансовом наказании за то, что компания нарушила декрет о согласии на неприкосновенность частной жизни в 2011 году.

В том же году социальная сеть пообещала принять ряд мер для защиты конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что компания нарушает их права при обработке данных.

В прошлом году началось новое расследование. Компанию обвинили в том, что она не защищает данные своих пользователей от сбора без их согласия. Facebook также допустил утечку данных, которая раскрыл личную информацию почти 50 млн пользователей.