Facebook могут оштрафовать на $5 млрд за нарушение конфиденциальности, - NYT
Об этом сообщает The New York Times.
Социальная сеть раскрыла эту сумму в своих квартальных финансовых результатах, заявив, что единовременно взимается плата в размере от $3-5 млрд в связи с "текущим расследованием".
Facebook уже несколько месяцев ведет переговоры с регулятором о финансовом наказании за то, что компания нарушила декрет о согласии на неприкосновенность частной жизни в 2011 году.
В том же году социальная сеть пообещала принять ряд мер для защиты конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что компания нарушает их права при обработке данных.
В прошлом году началось новое расследование. Компанию обвинили в том, что она не защищает данные своих пользователей от сбора без их согласия. Facebook также допустил утечку данных, которая раскрыл личную информацию почти 50 млн пользователей.
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