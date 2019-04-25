Евро-2020: Шевченко отпустит Лунина и Миколенко на молодежный чемпионат мира

25 апреля, 2019, 13:03

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился отпустить голкипера Андрея Лунина и защитника Виталия Миколенко на молодежный чемпионат мира

Об этом сообщает "Команда 1".

По информации издания, с большой вероятностью футболисты национальной сборной Украины - голкипер испанского "Леганеса" Андрей Лунин и защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, примут участие в молодежном чемпионате мира U-20.

Тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков рассчитывает на обоих игроков и получил согласие главного тренера национальной команды Андрея Шевченко отпустить футболистов на мировое первенство.

Финальная часть молодежного чемпионата мира состоится в Польше, а наша сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

Подготовка национальной команды к отборочным матчам Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) начнется 31 мая.