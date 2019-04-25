ЕС о российской паспортизации Донбасса: это посягательство на суверенитет Украины
25 апреля, 2019, 14:30
Евросоюз назвал российскую паспортизацию жителей оккупированных районов Донбасса посягательством России на суверенитет Украины и попыткой дестабилизации страны после выборов
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали приверженность Украины к демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - говорится в заявлении.
В ЕС ждут от РФ прекращения действий, противоречащих Минским соглашениями, и прекращение препятствования реинтеграции оккупированных территорий.
"Европейский Союз остается твердым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдачи паспортов населению "Л / ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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