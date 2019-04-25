ЕС о российской паспортизации Донбасса: это посягательство на суверенитет Украины

25 апреля, 2019, 14:30

Евросоюз назвал российскую паспортизацию жителей оккупированных районов Донбасса посягательством России на суверенитет Украины и попыткой дестабилизации страны после выборов

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Сроки принятия такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали приверженность Украины к демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт", - говорится в заявлении.

В ЕС ждут от РФ прекращения действий, противоречащих Минским соглашениями, и прекращение препятствования реинтеграции оккупированных территорий.

"Европейский Союз остается твердым сторонником независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.