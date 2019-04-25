25 апреля, 2019, 15:11

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин назвал "курченкогейт" политизированным и объяснил, почему уходит с поста

Об этом он рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV

"Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства в определенной степени искусственно политизирована и моих усилий, для того, чтобы снять эту излишнюю политизацию, пока несколько недостаточно", - заявил он.

Он также сказал, что не давал никаких комментариев относительно так называемого "курченкогейта", чтобы не способствовать политизации вокруг этого уголовного производства и чтобы максимально обеспечить законность, которой требует уголовно-процессуальный кодекс.

"Ситуация вокруг расследования начала развиваться тем способом, который стал в разрез с моей жизнью и принципами. На сегодня, возможно, еще не время и место рассказать о роли и месте каждого вокруг этой истории, но это время наступит и я более чем уверен этим действиям и событиями будет предоставлена соответствующая правовая оценка, я верю в профессионализм прокуроров, я верю в их профессиональную этику и беспристрастность ", - сказал Енин.

Он также добавил, что не жертвует своей карьерой.

"Я делаю свой гражданский выбор. Я всегда говорил, что не держусь никакой должности и готов уйти из любой должности в любой момент и сегодня этот день, честь имею", - добавил Енин.

Он также заключил, что его увольнение не связано с проигрышем Петра Порошенко выборов президента.

Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в которых фигурируют: ураинский бизнес-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.