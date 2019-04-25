//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать