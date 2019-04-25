Боец UFC из Украины получит российский паспорт

25 апреля, 2019, 15:16

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов заявил, что вскоре получит российское гражданство

Об этом сообщает Octagon-TV.

Никита Крылов, который родился в городе Красный Луч Луганской области заявил, что подал документы на получение российского паспорта.

"Паспорт мне сейчас делают, подали документы. Я с семьей получил квоту на разрешение на временное проживание в России, дальше должны уже прийти бумаги на знание языка", - сказал Крылов.

27 летний Никита Крылов выступает в сильнейшем промоушене мира по смешанным единоборствам - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате). На профессиональном уровне он провел 31 поединок, одержал 25 побед и потерпел 6-ти поражений.