Боец UFC из Украины получит российский паспорт
25 апреля, 2019, 15:16
Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов заявил, что вскоре получит российское гражданство
Об этом сообщает Octagon-TV.
Никита Крылов, который родился в городе Красный Луч Луганской области заявил, что подал документы на получение российского паспорта.
"Паспорт мне сейчас делают, подали документы. Я с семьей получил квоту на разрешение на временное проживание в России, дальше должны уже прийти бумаги на знание языка", - сказал Крылов.
27 летний Никита Крылов выступает в сильнейшем промоушене мира по смешанным единоборствам - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате). На профессиональном уровне он провел 31 поединок, одержал 25 побед и потерпел 6-ти поражений.
- Напомним, 10 апреля украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак заключил контракт с престижным промоушеном MMA в мире - Абсолютным бойцовским чемпионатом.
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