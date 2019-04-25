Беларусь частично возобновила поставки горючего в Украину

25 апреля, 2019, 17:03

Беларусь возобновила часть поставок светлых нефтепродуктов, в частности горючего, в Украину и Польшу

Об этом сообщили в белорусском государственном концерне "Белнефтехим", передает Интерфакс-Украина.

"Нами было принято решение частично удовлетворить потребности иностранных контрагентов, с которыми мы имеем контракты на поставку нефтепродуктов", - сообщил заместитель главы "Белнафтохиму". В частности, Беларусь решила поставить в Украину 32 тыс. тонн дизтоплива и 8 тыс. тонн автомобильного топлива. Еще около 10 тыс. тонн дизтоплива Беларусь поставит в Польшу.

Причиной возобновления поставок нефтепродуктов в Украину в Беларуси назвали восстановление поступления "чистой" нефти из России.