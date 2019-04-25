Беларусь частично возобновила поставки горючего в Украину
Об этом сообщили в белорусском государственном концерне "Белнефтехим", передает Интерфакс-Украина.
"Нами было принято решение частично удовлетворить потребности иностранных контрагентов, с которыми мы имеем контракты на поставку нефтепродуктов", - сообщил заместитель главы "Белнафтохиму". В частности, Беларусь решила поставить в Украину 32 тыс. тонн дизтоплива и 8 тыс. тонн автомобильного топлива. Еще около 10 тыс. тонн дизтоплива Беларусь поставит в Польшу.
Причиной возобновления поставок нефтепродуктов в Украину в Беларуси назвали восстановление поступления "чистой" нефти из России.
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Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.
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Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка
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Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
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А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.
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19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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Кроме того, с 1 июня 2019 года Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля.
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В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
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24 апреля на белорусский нефтеперерабатывающий завод Нафтан по северной ветке нефтепровода Сургут-Полоцк началось прокачки нефти, что соответствует технологическим стандартам.
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