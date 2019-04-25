Арсений Яценюк о принятии языкового закона: Украинский язык - это душа Украины и каждого украинского. Это столб нации
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 25 апреля после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет пресс-служба партии.
Арсений Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".
"Украинский язык - это душа Украины и каждого украинского. Язык - это столб нации", - написал он.
Защита украинского языка - это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык - это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом