Арсений Яценюк о принятии языкового закона: Украинский язык - это душа Украины и каждого украинского. Это столб нации

25 апреля, 2019, 11:32

Принятый сегодня в парламенте закон об украинском языке - это еще один важный документ, который формирует основу государственности

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 25 апреля после принятия Верховной Радой 278 голосами закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет пресс-служба партии.

Арсений Яценюк поблагодарил команду "Народного фронта", которая "разрабатывала этот законопроект и боролась за него".

"Украинский язык - это душа Украины и каждого украинского. Язык - это столб нации", - написал он.

Защита украинского языка - это вопрос национальной безопасности, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Язык является защитником информационного и культурного пространства нашего государства. Украинский язык - это наша самобытность, это наш щит и меч в борьбе за независимость".