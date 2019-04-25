Армия США проведет конкурс скоростных вертолетов-разведчиков

25 апреля, 2019, 19:56

Командование Армии США заключило с пятью американскими компаниями контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков, которые в перспективе заменят OH-58D Kiowa Warrior

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Flightglobal.

Военные намерены провести испытания летных образцов новых вертолетов в 2023 году, а в 2028-м - принять новые машины на вооружение.

Конкурс FARA проводится армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предусматривающего разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных и средних ударных в тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами.

По итогам конкурса победитель должен будет создать вертолет, способный выполнять полеты на скорости не менее 205 узлов (380 километров в час). Военные подписали контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков с компаниями AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikosrky.

Все участники конкурса должны будут защитить проекты новых вертолетов в 2020 году, после чего военные выберут двух финалистов. Эти две компании должны будут в течение трех лет собрать, облетать и подать на сравнительные испытания прототипы вертолетов-разведчиков. Затем уже армия США выберет победителя, который получит контракт на производство и поставку в войска новых винтокрылых аппаратов.

Из всех участников конкурса только три компании ранее публично представили свои проекты, причем одна из них - Sikorsky - уже проводит летные испытания перспективного вертолета. AVX Aircraft представила свой проект в апреле 2019 года. Bell Helicopter намерена создать свой разведывательный вертолет на базе многоцелевого Bell 525 Relentless. Авиастроительный концерн Boeing отказался от публичной презентации своего проекта, сославшись на жесткую конкуренцию со стороны других участников.

В свою очередь Karem Aircraft ранее представлял несколько концепций скоростного вертолета-разведчика, однако какой именно из представленных вариантов предложен, неизвестно.