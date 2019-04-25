7 игроков пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи
25 апреля, 2019, 14:34
Дисциплинарный комитет ФИФА пожизненно отстранил от футбола семь игроков и агента, которые были уличены в участии в договорных матчах
Об этом информирует Bookmaker-ratings.
Представители ФИФА отметили, что расследование велось в течение нескольких лет. Отстраненные футболисты организовывали "договорняки", чтобы заработать на ставках в букмекерских конторах.
ФИФА наказала Карлоне Мюррея и Кийено Томаса (Тринидад и Тобаго), Хеллингса Мвакасунгулу (Малави) Ибрагима Каргбо (Сьерра-Леоне), Сеидата Чомого (Бенин), Мохаммада Салима Кохистан (Афганистан) и Леонеля Дуарте (Куба), а также агента Кудзанай Шабу из Зимбабве. Кроме того, ГК ФИФА дисквалифицировал на 10 лет кенийского футболиста Джорджа Овино Ауди, которому, кроме дисквалификации, придется заплатить штраф в размере $ 14,7 тыс.
- 19 апреля стало известно, что "Колос" с первой украинской лиги могут лишить профессионального статуса за договорные матчи.
- Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил профессионального статуса ПФК "Сумы", а трех футболистов пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.
- Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных.
- Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
- Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом