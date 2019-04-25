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7 игроков пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи


фото: REUTERS
Дисциплинарный комитет ФИФА пожизненно отстранил от футбола семь игроков и агента, которые были уличены в участии в договорных матчах

Об этом информирует Bookmaker-ratings.

Представители ФИФА отметили, что расследование велось в течение нескольких лет. Отстраненные футболисты организовывали "договорняки", чтобы заработать на ставках в букмекерских конторах.

ФИФА наказала Карлоне Мюррея и Кийено Томаса (Тринидад и Тобаго), Хеллингса Мвакасунгулу (Малави) Ибрагима Каргбо (Сьерра-Леоне), Сеидата Чомого (Бенин), Мохаммада Салима Кохистан (Афганистан) и Леонеля Дуарте (Куба), а также агента Кудзанай Шабу из Зимбабве. Кроме того, ГК ФИФА дисквалифицировал на 10 лет кенийского футболиста Джорджа Овино Ауди, которому, кроме дисквалификации, придется заплатить штраф в размере $ 14,7 тыс.

  • 19 апреля стало известно, что "Колос" с первой украинской лиги могут лишить профессионального статуса за договорные матчи.
  • Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил профессионального статуса ПФК "Сумы", а трех футболистов пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.
  • Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных.
  • Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
  • Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
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