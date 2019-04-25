6 одноклубников Зинченко попали в символическую сборную сезона в Англии
25 апреля, 2019, 13:53
Английская ассоциация профессиональных футболистов объявила состав символической сборной нынешнего сезона Премьер-лиги
Об этом PFA сообщила в twitter.
Место в команде нашлось вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону, а также 5 его одноклубникам, в том числе экс-игроку "Шахтера" Фернандиньо.
Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA: Эдерсон Мораес ( "Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Ляпорт ( "Манчестер Сити"), Эндрю Робертсон ( "Ливерпуль"), Погба ( "Манчестер Юнайтед"), Фернандиньо, Бернарду Силва, Стерлинг, Серхио Агуэро (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ( "Ливерпуль").
The PFA Premier League Team of the Year! #PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI- PFA | Professional Footballers 'Association (@PFA) 25 апреля 2019 г.
- Напомним, 24 апреля украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко полностью сыграл в матче чемпионата Англии с МЮ и помог своей команде вернуться на первое место в АПЛ.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о шансах в споре с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ.
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