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6 одноклубников Зинченко попали в символическую сборную сезона в Англии


фото: REUTERS
Английская ассоциация профессиональных футболистов объявила состав символической сборной нынешнего сезона Премьер-лиги

Об этом PFA сообщила в twitter.

Место в команде нашлось вратарю "Манчестер Сити" Эдерсону, а также 5 его одноклубникам, в том числе экс-игроку "Шахтера" Фернандиньо.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA: Эдерсон Мораес ( "Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Ляпорт ( "Манчестер Сити"), Эндрю Робертсон ( "Ливерпуль"), Погба ( "Манчестер Юнайтед"), Фернандиньо, Бернарду Силва, Стерлинг, Серхио Агуэро (все - "Манчестер Сити"), Садио Мане ( "Ливерпуль").

 

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