Зеленскому уже сейчас надо сформировать свою позицию, - Огрызко
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Огрызко ответил на вопрос об оценке внешнеполитических приоритетов в программе Владимира Зеленского.
"Направление (внешнеполитическое, - ред.) в программе Зеленского правильное. Деталей мы с вами не знаем. Почему бы я и хотел слышать чаще конкретику, но не от советников и помощников, а от будущего президента. Для общения с внешним миром это необходимо. Важна его личная позиция, его личное мнение", - сказал Огрызко.
По его словам, Зеленского сейчас пригласили посетить ряд европейских стран, институтов. Поэтому ему уже сейчас надо формировать свою позицию, чтобы было с чем ехать в европейскихе столицы. И позицию нужно формировать не кулуарно, а публично и затем представлять ее.
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