Заноза в теле страны. Огрызко о решении РФ по паспортовам для ОРДЛО

24 апреля, 2019, 21:30

Решение России об упрощенном режиме выдачи гражданства РФ жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" это испытанный инструмент их внешней политики

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

"Это испытанный инструмент российской внешней политики - каким образом влиять на ситуацию в странах, которые к ней, по ее мнению, не являются дружественными. Это заноза, которая вставляется в тело той или иной страны и методично эта страна провоцируется на какие-то определенные действия. Это не является чем-то новым ", - сказал он.

Огрызко вспомнил о ситуации, которая сложилась с Крымом.

"Невзирая на усилия наших правоохранительных органов российские граждане начали активно появляться на территории Крыма начиная середины 90-х годов. И, к сожалению, эта тенденция со стороны нашей власти не была пресечена", - подчеркнул он.