Заноза в теле страны. Огрызко о решении РФ по паспортовам для ОРДЛО
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .
"Это испытанный инструмент российской внешней политики - каким образом влиять на ситуацию в странах, которые к ней, по ее мнению, не являются дружественными. Это заноза, которая вставляется в тело той или иной страны и методично эта страна провоцируется на какие-то определенные действия. Это не является чем-то новым ", - сказал он.
Огрызко вспомнил о ситуации, которая сложилась с Крымом.
"Невзирая на усилия наших правоохранительных органов российские граждане начали активно появляться на территории Крыма начиная середины 90-х годов. И, к сожалению, эта тенденция со стороны нашей власти не была пресечена", - подчеркнул он.
- Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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