Издание в Чехии извинилось перед Зеленским, но изменили только заголовок

24 апреля, 2019, 18:57

Редакция Český rozhlas Plus изменила только заглавие материала о Владимире Зеленском после требования посольства Украины в Чехии

Об этом говорится в письме, которое получило Посольство Украины в Чешской Республике. Соответствующее письмо посольство обнародовало в Facebook.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они будут внимательно читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Так, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменили на "Еврей возглавил Украину".

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мысли и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего неприемлемого в нем не видит, как не видит и причин для удаления текста с сайта и из аудиоархива.