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Издание в Чехии извинилось перед Зеленским, но изменили только заголовок

Редакция Český rozhlas Plus изменила только заглавие материала о Владимире Зеленском после требования посольства Украины в Чехии

Об этом говорится в письме, которое получило Посольство Украины в Чешской Республике. Соответствующее письмо посольство обнародовало в Facebook.

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они будут внимательно читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в письме шеф-редактора.

Так, заголовок материала "Еврей во главе украинских фашистов" изменили на "Еврей возглавил Украину".

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мысли и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего неприемлемого в нем не видит, как не видит и причин для удаления текста с сайта и из аудиоархива.

  • Напомним, что 24 апреля украинское диппредставительство в Праге просило удалить комментарий Фингерланда, опубликованный 23 апреля 2019 на сайте Český rozhlas Plus, с интернет-страницы и из аудиоархива, а также опубликовать извинения.
  • В частности, посол Евгений Перебийнис в своем письме написал, что "нападки на Украину, страну, которая, по мнению ряда международных организаций, относится к наиболее толерантных в отношении национальной политики в Европе, недопустимы".
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