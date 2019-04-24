Янукович хочет вернуться в Украину, - адвокат
Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, передает российское издание "Известия".
По словам адвоката, возможный возврат не связан с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского.
"Действительно, намерения вернуться в Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться ", - рассказал адвокат.
По его словам, Янукович на территории РФ находится временно и вынужденно, а "защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер".
- Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили заочно к 13 годам тюрьмы.
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