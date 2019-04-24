Янукович хочет вернуться в Украину, - адвокат

24 апреля, 2019, 09:16

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович планирует свое возвращение

Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, передает российское издание "Известия".

По словам адвоката, возможный возврат не связан с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского.

"Действительно, намерения вернуться в Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться ", - рассказал адвокат.

По его словам, Янукович на территории РФ находится временно и вынужденно, а "защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер".