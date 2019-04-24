Во Всемирном банке назвали условия, при которых украинская экономика может расти 4% в год

24 апреля, 2019, 13:03

Инвестиции в Украину в дальнейшем будут сдерживаться сложными внешними условиями, предвыборной неопределенностью и вызванной этим высокой стоимостью внешних заимствований

Об этом говорится в свежем обзоре Всемирного банка в Украине.

Как отмечается в анализе специалистов ВБ, росту в 2019 году и в дальнейшем способствовать сектора услуг потребительский сектор.

Дальнейший рост, при условии сохранения темпа реформ, может восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе после снижения уровня предвыборной неопределенности.

Во Всемирном банке считают, что для этого нужно достичь следующих результатов:

привлечение частных инвестиций в сектора, связанные с внешней торговлей благодаря улучшению бизнес-среды и приватизации крупных государственных предприятий, развития рынка сельскохозяйственных земель и борьбе с коррупцией;

обеспечение финансовой стабильности благодаря осуществлению приемлемых с точки зрения затрат, реформ в секторе образования и здравоохранения, дальнейшей рационализации социальной помощи и созданию более справедливой системы налогообложения, способствует развитию;

дальнейшее снижение уровня инфляции и восстановление резервов;

восстановление надежного банковского кредитования предприятий.

Как отмечается в обзоре ВБ, Украина будет иметь значительные потребности в финансовых ресурсах в течение следующих трех лет, которые потребуют мобилизации значительного международного финансирования и способности удержать дефицит бюджета в рамках целевых показателей на уровне 2,5% ВВП для сохранения макроэкономической стабильности. Украина потребует примерно 11 млрд долларов в год (8% ВВП) для уплаты государственного долга и покрытия дефицита бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах.

"Для обеспечения необходимого уровня финансирования важно не упустить импульс, созданный реформами, и соблюдать сроки проведения проверок МВФ. Украина и в дальнейшем будет нуждаться в поддержке со стороны программы МВФ по истечении срока программы поддержки экономической политики Stand-by в марте 2020 года", - говорится в документе .

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