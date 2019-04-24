У Зеленского выступили против прямых переговоров с Путиным
В эфире телеканала ZIK Апаршин назвал прямые переговоры Зеленского с Путиным бесперспективными.
"Один на один - это бесперспективно ... Что значит прямые переговоры? .. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я поверю только тогда , когда к этому формату будут привлечены сильные страны, с которыми он (Путин - ред.) не сможет "играть" ... "- сказал он.
Апаршин добавил, что это его личная позиция, и он бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один.
"Это проигрышный вариант", - сказал Апаршин.
Также Апаршин заявил, что Зеленский не должен вести прямые переговоры с боевиками "Л / ДНР".
Бывший директор одного из департаментов Минобороны Иван Апаршин курирует оборонную политику в ЗеШтабе.
В 2014 году баллотировался в парламент по списку партии Анатолия Гриценко.
Ранее Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом РФ Путиным с участием международных партнеров. Целью прямых переговоров является восстановление территориальной целостности Украины.
- Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер поддержал позицию Зеленского и считает, что между Украиной и Россией должны вестись прямые переговоры.
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