У Зеленского выступили против прямых переговоров с Путиным

24 апреля, 2019, 12:22

Советник избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин выступил против прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

В эфире телеканала ZIK Апаршин назвал прямые переговоры Зеленского с Путиным бесперспективными.

"Один на один - это бесперспективно ... Что значит прямые переговоры? .. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я поверю только тогда , когда к этому формату будут привлечены сильные страны, с которыми он (Путин - ред.) не сможет "играть" ... "- сказал он.

Апаршин добавил, что это его личная позиция, и он бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один.

"Это проигрышный вариант", - сказал Апаршин.

Также Апаршин заявил, что Зеленский не должен вести прямые переговоры с боевиками "Л / ДНР".

Бывший директор одного из департаментов Минобороны Иван Апаршин курирует оборонную политику в ЗеШтабе.

В 2014 году баллотировался в парламент по списку партии Анатолия Гриценко.

Ранее Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом РФ Путиным с участием международных партнеров. Целью прямых переговоров является восстановление территориальной целостности Украины.