В Запорожье поймали инструктора Нацгвардии, который требовал у женщины $5000 и сжег ей машину

24 апреля, 2019, 17:06

В Запорожье женщине сожгли автомобиль, чтобы заставить заплатить вымогателям $5000

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.

Сообщается, что задержали инструктора-разведчика Нацгвардии.

По данным следствия, женщина должна была получить значительную страховую выплату в связи со смертью мужа-моряка. Об этом стало известно ее водителю, который долгое время работал в этой семье и знал о получении средств.

Тогда он вместе со своим знакомым, военнослужащим (собственно инструктором-разведчиком Нацгвардии), начали требовать у женщины $5000. Чтобы получить средства, они начали угрожать: сначала порезали ей колеса в автомобиле, а когда и это не заставило женщину заплатить, сожгли ее автомобиль.

В среду, 24 апреля, задержали военнослужащего и его знакомого во время получения денег от пострадавшей.