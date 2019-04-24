В Запорожье поймали инструктора Нацгвардии, который требовал у женщины $5000 и сжег ей машину
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook.
Сообщается, что задержали инструктора-разведчика Нацгвардии.
По данным следствия, женщина должна была получить значительную страховую выплату в связи со смертью мужа-моряка. Об этом стало известно ее водителю, который долгое время работал в этой семье и знал о получении средств.
Тогда он вместе со своим знакомым, военнослужащим (собственно инструктором-разведчиком Нацгвардии), начали требовать у женщины $5000. Чтобы получить средства, они начали угрожать: сначала порезали ей колеса в автомобиле, а когда и это не заставило женщину заплатить, сожгли ее автомобиль.
В среду, 24 апреля, задержали военнослужащего и его знакомого во время получения денег от пострадавшей.
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