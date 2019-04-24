В Украине стали выпекать меньше хлеба и хлебобулочных изделий
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В марте этого года было произведено 75,9 тысячи тонн хлеба, что на 8,8% меньше, чем в марте прошлого года, и на 9,4% больше, чем в феврале 2019 года.
Объем производства муки за указанный период составил 391 000 тонн, что на 12,8% меньше показателя за январь-март прошлого года. При этом в марте текущего года объем производства хлебобулочной продукции составил 139 000 тонн, что на 12,2% меньше мартовского показателя прошлого года, но на 5,1% больше, чем было произведено в феврале этого года.
В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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