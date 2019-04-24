В Украине подорожает оформление паспортов
24 апреля, 2019, 14:32
С 1 июля 2019 года в Украине вырастут цены на услуги по оформлению паспортов
Соответствующее решение принял Кабмин, передает "РБК-Украина" .
Правительство приняло следующие расценки на услуги по оформлению миграционных документов:
Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме первого оформления паспорта гражданина Украины:
- в течение 20 рабочих дней - 126 грн (сейчас 87)
- в течение 10 рабочих дней - 252 грн (сейчас 174).
Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен загранпаспорта:
- В течение 20 рабочих дней - 352 грн (сейчас 253)
- В течение 7 рабочих дней - 704 грн (сейчас 506)
- В течение 3 рабочих дней - 704 грн (сейчас 506).
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