В Украине подорожает оформление паспортов

24 апреля, 2019, 14:32

С 1 июля 2019 года в Украине вырастут цены на услуги по оформлению паспортов

Соответствующее решение принял Кабмин, передает "РБК-Украина" .

Правительство приняло следующие расценки на услуги по оформлению миграционных документов:

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме первого оформления паспорта гражданина Украины:

в течение 20 рабочих дней - 126 грн (сейчас 87)

в течение 10 рабочих дней - 252 грн (сейчас 174).

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен загранпаспорта: