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В Украине подорожает оформление паспортов


фото: digital.report
С 1 июля 2019 года в Украине вырастут цены на услуги по оформлению паспортов

Соответствующее решение принял Кабмин, передает "РБК-Украина" .

Правительство приняло следующие расценки на услуги по оформлению миграционных документов:

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме первого оформления паспорта гражданина Украины:

  • в течение 20 рабочих дней - 126 грн (сейчас 87)
  • в течение 10 рабочих дней - 252 грн (сейчас 174).

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен загранпаспорта:

  • В течение 20 рабочих дней - 352 грн (сейчас 253)
  • В течение 7 рабочих дней - 704 грн (сейчас 506)
  • В течение 3 рабочих дней - 704 грн (сейчас 506).
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