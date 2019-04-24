//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Трампа предлагают способ наказывать за просроченные визы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты, как можно уменьшить уровень людей, въезжающих в страну с просроченными визами

Об этом сообщает Голос Америки .

В распоряжении Трампа говорится, что администрация рассматривает возможность введения денежного залога: люди, которые будут въезжать в страну, будут вносить оплату, которую вернут, когда они уедут. Это должно способствовать тому, что путешественники будут придерживаться условий визы.

"Мы имеем законы, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить американцев в безопасности и защитить честность системы, где есть миллионы людей, которые ждут в очереди приехать в Америку, чтобы осуществить американскую мечту", - заявил Трамп.

Отмечается, что количество людей, которые находятся в США более срока предусмотренного их визами, превышает количество тех, кто пересекает границу США незаконно. Среди стран с высоким уровнем просрочки виз - Чад, Джибути, Эритрея, Либерия, Соломоновы острова, Бенин и Буркина-Фасо.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать