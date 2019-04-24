В Трампа предлагают способ наказывать за просроченные визы

24 апреля, 2019, 08:43

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты, как можно уменьшить уровень людей, въезжающих в страну с просроченными визами

Об этом сообщает Голос Америки .

В распоряжении Трампа говорится, что администрация рассматривает возможность введения денежного залога: люди, которые будут въезжать в страну, будут вносить оплату, которую вернут, когда они уедут. Это должно способствовать тому, что путешественники будут придерживаться условий визы.

"Мы имеем законы, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить американцев в безопасности и защитить честность системы, где есть миллионы людей, которые ждут в очереди приехать в Америку, чтобы осуществить американскую мечту", - заявил Трамп.

Отмечается, что количество людей, которые находятся в США более срока предусмотренного их визами, превышает количество тех, кто пересекает границу США незаконно. Среди стран с высоким уровнем просрочки виз - Чад, Джибути, Эритрея, Либерия, Соломоновы острова, Бенин и Буркина-Фасо.