В США продадут птицу-убийцу, смертельно ранившую своего экс-хозяина

24 апреля, 2019, 16:24

В американском штате Флорида большую нелетающщую птицу казуара, которая убила владельца-фермера, выставят на аукцион

Об этом сообщает The New York Times.

Птица убил Марвина Хайоса (Marvin Hajos) 13 апреля на его ферме в городе Гейнсвилл. Вероятно, она напала на американца, когда тот зашел к ней в клетку, чтобы покормить. Спасатели считают, что 75-летний мужчина поскользнулся и упал, что спровоцировало казуара. Он нанес владельцу смертельный удар когтями.

Позже стало известно, что последним желанием Хайоса было оставить казуара в живых и продать на аукционе вместе с сотней других экзотических животных с фермы: лемурами-вара, попугаями ара, игрунками и страусом эму. Аукцион состоится в воскресенье, 28 апреля.

Казуары считаются самыми опасными в мире птицами. Из ныне существующих по размерам их превосходят только страусы. Рост казуаров может достигать двух метров, а вес - 60 килограммов. У этих птиц острые когти, длина которых нередко доходит до 10 сантиметров. Согласно законам штата Флорида, их можно содержать только в специально оборудованных клетках.