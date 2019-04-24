В США полдвыпивший мужчина пережил ДТП, но утонул в луже
24 апреля, 2019, 18:15
Житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся
Об этом пишет Daily Mail.
Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и слетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.
Полиция обнаружила мертвое тело в воскресенье, 21 апреля. По словам шерифа Ронни Ингрэма (Ronnie Ingram), на момент аварии американец находился в нетрезвом состоянии. Следователи устанавливают точную причину смерти. Погибшему проводят аутопсию.
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