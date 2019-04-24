//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США полдвыпивший мужчина пережил ДТП, но утонул в луже

Житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся

Об этом пишет Daily Mail.

Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и слетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.

Полиция обнаружила мертвое тело в воскресенье, 21 апреля. По словам шерифа Ронни Ингрэма (Ronnie Ingram), на момент аварии американец находился в нетрезвом состоянии. Следователи устанавливают точную причину смерти. Погибшему проводят аутопсию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать