В США полдвыпивший мужчина пережил ДТП, но утонул в луже

24 апреля, 2019, 18:15

Житель американского штата Северная Каролина пережил ДТП, однако после этого упал в лужу и захлебнулся

Об этом пишет Daily Mail.

Админ Миллер (Admin Miller) возвращался домой после вечеринки и слетел на машине в кювет. 55-летний мужчина выбрался из салона, упал в лужу стоячей воды и, по версии следствия, утонул.

Полиция обнаружила мертвое тело в воскресенье, 21 апреля. По словам шерифа Ронни Ингрэма (Ronnie Ingram), на момент аварии американец находился в нетрезвом состоянии. Следователи устанавливают точную причину смерти. Погибшему проводят аутопсию.