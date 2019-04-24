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В Шотландии планируют еще один референдум о независимости

Глава правительства Шотландии Старджен заявила о необходимости провести повторный референдум о независимости от Великобритании

Об этом сообщает Радио Свобода.

Референдум должен быть проведен до истечения полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, заявила первый министр, выступая в парламенте 24 апреля.

"Мы скоро разработаем законодательство по установлению правил для любого референдума", - заявила Стерджа.

Она выразила надежду, что закон о референдуме будет принят уже до конца 2019 года.

Предварительное голосование о независимости в Шотландии состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства.

В 2016 году большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

  • Как известно, Великобритания должна была выйти из Европейского Союза 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем - на 31 октября, в связи с тем, что Мэй не удается договориться с парламентом об условиях Brexit.
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