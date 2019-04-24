В России запустили новую волну постов о "сказочном дол**** Путине"
Об этом сообщает Meduza.
Картижева оштрафовали на 30 000 рублей по новому закону за два поста в "ВКонтакте" со словами "Путин - сказочный дол...". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.
Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин - сказочный *******".
Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.
А если «сказочный *****» - это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?- Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.
«Настоящий *****»?
Что ж, с этим можно согласиться.
Уважаемый Владимир Владимирович (сказочный *****) Путин- Дженкинс (@zaratushtro) 24 апреля 2019 г.
Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.
Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерия лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - Эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******» ?!- Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.
Путин-сказочный краб- Фрося Педулькина (@ 50herz) 24 апреля 2019 г.
Путин-сказочный политик.- Олег (@ Oleg_1965_) 24 апреля 2019 г.
Сказочный дармоед.- МПА Дорин (@alina_sava) 24 апреля 2019 г.
сказочный воблоед- Pan Maxim (@panmaximm) 24 апреля 2019 г.
сказочный стерхолёт- Нино Буадзе (@ Tbili5) 24 апреля 2019 г.
Другие приводят исторические параллели.
Иван Грозный, Путин Сказочный- Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.- Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.
Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.
После выхода публикации Роскомнадзор направил изданию сообщение о нарушении, не связанное с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.
Фраза "сказочный *******" - это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".
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