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В России запустили новую волну постов о "сказочном дол**** Путине"


фото: europe-today
Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картижева по закону о неуважении к власти

Об этом сообщает Meduza.

Картижева оштрафовали на 30 000 рублей по новому закону за два поста в "ВКонтакте" со словами "Путин - сказочный дол...". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.

Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин - сказочный *******".

Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Другие приводят исторические параллели.

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.

После выхода публикации Роскомнадзор направил изданию сообщение о нарушении, не связанное с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза "сказочный *******" - это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".

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