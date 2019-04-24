В России запустили новую волну постов о "сказочном дол**** Путине"

24 апреля, 2019, 17:19

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картижева по закону о неуважении к власти

Об этом сообщает Meduza.

Картижева оштрафовали на 30 000 рублей по новому закону за два поста в "ВКонтакте" со словами "Путин - сказочный дол...". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.

Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин - сказочный *******".

Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

А если «сказочный *****» - это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. - Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.

Уважаемый Владимир Владимирович (сказочный *****) Путин - Дженкинс (@zaratushtro) 24 апреля 2019 г.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерия лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - Эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******» ?! - Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.

Путин-сказочный краб - Фрося Педулькина (@ 50herz) 24 апреля 2019 г.

Сказочный дармоед. - МПА Дорин (@alina_sava) 24 апреля 2019 г.

сказочный воблоед - Pan Maxim (@panmaximm) 24 апреля 2019 г.

сказочный стерхолёт - Нино Буадзе (@ Tbili5) 24 апреля 2019 г.

Другие приводят исторические параллели.

Иван Грозный, Путин Сказочный - Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. - Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.

После выхода публикации Роскомнадзор направил изданию сообщение о нарушении, не связанное с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза "сказочный *******" - это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".