В России полицейские до смерти избили отца чемпиона мира по MMA

24 апреля, 2019, 17:00

В России трое полицейских избили до смерти отца чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау

Об этом сообщают российские СМИ.

Трое полицейских напали на Сулле Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау в городе Орехово-Зуево, Московской области. По данным источника, они цеплялись к мужчине на улице, смеялись над внешностью дагестанца по национальности и угрожали. При попытке задержания полицейские сильно избили мужчину. В итоге Сулле Юнусилау скончался в больнице от полученных травм.

На полицейских заведены уголовные дела, однако они находятся под домашним арестом.