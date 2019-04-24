В "Квартал 95" рассказали, кто будет ведущим вместо Зеленского

24 апреля, 2019, 16:35

В Студии "Квартал 95" рассказали, кто заменит Владимира Зеленского в проектах "Лига Смеха", "Квартал 95" и "Рассмеши комика"

Об этом сообщает Общественное .

Проект "Лига смеха" после победы Владимира Зеленского на президентских выборах будет вести Евгений Кошевой.

"Вечерний квартал" вместо Зеленского будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Отмечается, что к "Кварталу" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

Постановкой номеров вместо Зеленского в "Квартале" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач. Кто заменит Зеленского во взрослой версии программы пока неизвестно.