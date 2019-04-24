//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В общении с противоположным полом к намекам больше склонны мужчины, - исследование

Норвежские исследователи пришли к выводу, что женщины в общении с потенциальными партнерами более прямолинейны, а мужчины - склонны к намекам

Об этом пишет PsyPost.

Ученые пригласили 435 студентов принять участие в анонимном опросе. Участников попросили вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь флиртовали: насколько привлекательными они чувствовали себя в тот момент, какой была реакция в ответ - и по каким сигналам они это опредилили.

Студентки редко играли в неприкосновенность: напротив, они иногда немного преувеличивали свою заинтересованность в сексе, отмечают исследователи. Ребята же больше сдерживали свои желания.

Свидание могло закончиться сексом, если молодой человек им очень понравилась внешне, отметили девушки. Что касается юношей, решающим фактором для них был их собственный опыт - и как давно у них был секс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать