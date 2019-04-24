В Нью-Йорке хотят запретить стеклянные небоскребы. Почему

24 апреля, 2019, 17:56

В Нью-Йорке могут запретить возведение стеклянных небоскребов. О таких планах заявил мэр Билл Де Блазио

О таких планах заявил мэр Де Блазио, передает The Business Time.

"Мы собираемся запретить классические небоскребы из стекла и стали, поскольку они невероятно неэффективны. Если кто-то захочет построить что-то подобное, они могут сделать очень много шагов, чтобы сделать эти здания энергоэффективными, но мы не собираемся позволять то, с чем мы сталкивались ранее", - отметил политик-демократ.

По словам де Блазио, именно здания - основная причина выбросов парниковых газов в Нью-Йорке. Новые мероприятия в рамках законодательной программы Green New Deal предполагают, что с помощью запрета на здания со стеклянными фасадами можно снизить выброс парниковых газов на 30%.

Власти города рассчитывают, что благодаря экологической схеме улучшения пройдут до 2030 года. Кроме запрета на строительство стеклянных небоскребов Де Блазио предложил модернизировать уже существующие здания, чтобы они соответствовали новым экологическим стандартам.

Попытки улучшить экологию Нью-Йорка на законодательном уровне также включают использование альтернативных, более чистых источников электроэнергии, например новые виды гидроэнергетики. Кроме того, политики хотят ввести принудительную переработку органических отходов и поэтапный отказ от продуктов в одноразовой пластиковой упаковке и переработанного мяса (например, колбасы, сосисок).