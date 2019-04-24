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В Минздраве разъяснили украинцам главные факты о вакцинах


фото: kherson.ua
Министерство здравоохранения подготовило 7 фактов об иммунизации

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Всемирная неделя иммунизации проходит с 24 по 30 апреля. В этом году Всемирная организация здравоохранения признала отказ от вакцинации глобальной угрозой человечеству. Сейчас в Украине достаточно вакцин против всех 10 заболеваний по Календарю, а коллективного иммунитета (когда вакцинированы 95-97% населения ) - нет против ни одного", - говорится в сообщении.

В министерстве сформулировали главные тезисы, которые граждане должны знать о вакцинации и о реальных угрозах жизни в случае отказа от прививок.

Факт 1: Вакцинация - это защита от 10 смертельно опасных болезней.

Факт 2: Сроки вакцинации, определенные календарем, гарантируют максимальную защиту.

Факт 3: Взрослые должны прививаться - каждые 10 лет, бесплатно.

Факт 4: Бесплатно прививаться можно в "государственных" медучреждениях, а с лета 2019-го также и в частных.

Факт 5: Сейчас в Украине есть абсолютно все вакцины по Календарю.

Факт 6. Вакцины не вызывают аутизма и не перегружают иммунитет.

Факт 7: Повышение температуры, возникновение отека, уплотнения или покраснения в месте инъекции - нормальные реакции организма на вакцину.

 

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