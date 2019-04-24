В Киеве задержали иностранцев-наркоторговцев с 300 кг героина

24 апреля, 2019, 09:37

Департамент противодействия наркопреступности в Киеве ночью задержал иностранцев из 300 кг героина

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Отмечается, что иностранные граждане занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах.

Во время операции изъяли более 300 кг героина.